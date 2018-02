Frankrig og Tyskland beder Putin om at stoppe blodbad

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har i en telefonsamtale med Ruslands præsident, Vladimir Putin, søndag indtrængende opfordret ham til at lægge maksimalt pres på det syriske regime for at få det til at indstille luftbombardementer i det østlige Ghouta.

Det siger en tysk regeringstalsmand.

- Merkel og Macron gjorde det klart, at en våbenhvile er en forudsætning for fremskridt frem mod en politisk løsning inden for rammerne af FN-fredsprocessen i Genève, siger talsmanden.

- Det er afgørende, at FN-resolutionen føres sammenhængende og hurtigt ud i livet, hedder det i erklæringen med tilføjelsen:

- De opfordrer i denne sammenhæng Rusland til at lægge maksimalt pres på det syriske regime for at få opnået et øjeblikkeligt stop for luftangreb og kampe.

De tre ledere enedes også om at øge udveksling af informationer om Syrien, efter at FN's Sikkerhedsråd lørdag vedtog en resolution om våbenhvile

FN's Sikkerhedsråd vedtog enstemmigt resolutionen, der kræver en måneds våbenhvile i hele Syrien.

Resolutionen blev landet efter flere dages tovtrækkeri og i et åbenlyst dårligt diplomatisk klima mellem USA og Rusland.

Rusland har stået i vejen for en resolution. Men lørdag kom russerne, som støtter den syriske præsident Bashar al-Assads styre, med.

Med det russiske ja til resolutionen fulgte dog det forbehold, at Rusland ifølge landets FN-ambassadør ikke tror på en effektiv våbenhvile, før mere konkrete aftaler er landet imellem de stridende parter.

Målet med en våbenhvile er ifølge resolutionen at bringe nødhjælp og medicin ind til de mange nødstedte i Ghouta.

/ritzau/Reuters