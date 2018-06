Frankrig og Tyskland er tæt på aftale om eurozone-reform

Efter flere måneders uenighed er Frankrig og Tyskland meget tæt på at indgå en aftale om en reform af eurozone-området.

Det oplyser den franske finansminister, Bruno Le Maire.

- En aftale er tæt på, skriver han på Twitter efter lørdagens forhandlinger om eurozonen med Tysklands finansminister, Olaf Scholz, i Hamburg.

Le Maire tilføjer, at han håber, at aftalen kan færdiggøres tirsdag, hvor forbundskansler Angela Merkel og den franske præsident, Emmanuel Macron, efter planen skal mødes nær Berlin.

Merkel har erklæret sin forbeholdne støtte til en række EU-reformer, som Macron har lagt op til, men der lyder advarsler fra mindre medlemslande.

Den franske præsident har sagt, at gennemgribende reformer er nødvendige for at skabe ny dynamik i EU og styrke samarbejdet på et tidspunkt, hvor antieuropæiske partier har vundet terræn i en del medlemslande.

Blandt andet har Macron foreslået, at der indsættes en fælles finansminister for eurozone-området med et fælles budget.

Merkel har haft svært ved at tone rent flag i forhold til Macrons ambitiøse plan om større integration i eurozonen, da Tyskland i næsten seks måneder har været præget af politisk usikkerhed efter valget i september.

En unavngiven europæisk kilde tæt på forhandlingerne siger, at "der er to eller tre spørgsmål", der mangler at blive afklaret.

- Men de er tydeligt defineret og begrænset, siger kilden og tilføjer, at der er "sket store fremskridt i forhandlinger om følsomme emner - især hvad angår eurozonens budget".

Både Frankrig og Tyskland har tidligere oplyst, at de ønsker at få et kompromisforslag på plads inden et EU-topmøde i Bruxelles den 28. og 29. juni.

/ritzau/AFP