PARIS: Den danske forsvarskæmpe og stregspiller René Toft Hansen kan også deltage i en eventuel kamp mod Frankrig ved VM i håndbold.

Frankrig har således sagt god for, at René Toft Hansen kan stille op med sin albueskinne i et eventuelt møde mellem de to nationer.

Det oplyser generalsekretæren i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Stig Christensen, til DR Sporten.

Et møde mellem de to lande kan meget vel blive en realitet i en eventuel finale, da de begge ligger lunt til at vinde deres respektive grupper.

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) forbød i første omgang René Toft at spille med skinnen.

Siden gav IHF dog en dispensation med det forbehold, at Danmarks enkelte modstandere skulle sige god for det.

Foreløbig har DHF fået accept fra de øvrige hold i den indledende pulje, og søndag stod det klart, at også Tyskland er indstillet på at spille mod René Toft og hans albueskinne.

René Toft var ikke med, da Danmark indledte VM med sejren over Argentina. Men han var med til at slå både Egypten og Sverige.

Onsdag spiller Danmark sin næste kamp mod Bahrain.

/ritzau/