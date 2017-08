Frankrig slår famlende hollændere og nærmer sig VM-plads

FODBOLD: Frankrig sikrede sig torsdag aften tre vigtige point i jagten på førstepladsen og den direkte slutrundeplads i VM-kvalifikationens gruppe A.

Franskmændene sejrede stensikkert 4-0 over Holland på hjemmebanen i Paris. Dermed topper franskmændene gruppe A med 16 point for 7 kampe.

Omvendt er VM i 2018 nu længere væk for Holland, der ligger nummer fire i gruppen med 10 point. Hollænderne fik dog lidt hjælp af Bulgarien, der slog Sverige med 3-2 i en af gruppens øvrige kampe torsdag.

Det betyder, at Holland stadig selv kan spille sig op på andenpladsen.

I torsdagens opgør blev Frankrig hjulpet godt på vej af tilhængerne på et propfyldt Stade de France, og værterne sad tungt på spillet i første halvleg.

Efter knap et kvarters spil fik franskmændene belønning for den gode start.

Antoine Griezmann rykkede fri i det hollandske felt, og den franske angriber sendte bolden i mål mellem benene på målmand Jasper Cillessen.

Frankrig fortsætte dominansen resten af første halvleg, men formåede ikke at udbygge føringen, og pausestillingen var derfor 1-0.

Efter pausen var kampbilledet i høj grad det samme, og tingene blev endnu sværere for hollænderne efter lidt over en times spil.

Her blev Kevin Strootman udvist, da han indkasserede sit andet gule kort. Et lidt tyndt et af slagsen lignede det umiddelbart.

Godt fem minutter senere var det dog Arjen Robben, der fik kampens største hollandske mulighed. Et indlæg endte i panden på Bayern-stjernen, der dog ikke fik ordentligt træf på bolden.

Anderledes godt træf på bolden fik franske Thomas Lemar fem minutter senere. Den eftertragtede Monaco-spiller hamrede bolden ind til 2-0 på et fremragende langskud fra kanten af feltet.

21-årige Lemar blev også dobbelt målscorer, da han i det 88. minut havde sidste fod på en hurtig fransk omstilling.

Og det blev også 4-0, da Kylian Mbappé, der torsdag officielt er skiftet fra Monaco til Paris Saint-Germain på en lejeaftale, gjorde det til slutresultatet.

I torsdagens sidste opgør i gruppe A tog Luxembourg imod Hviderusland. Her blev det til en overraskende luxembourgsk hjemmesejr på 1-0.

/ritzau/