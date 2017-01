PARIS: Frankrig har vundet VM i herrehåndbold tre ud af de seneste fire gange.

På søndag kan værterne føje endnu en triumf til samlingen.

Det er status efter semifinalen torsdag aften, som Frankrig vandt med 31-25 over Slovenien efter tremålsføring ved pausen i den fyldte og medlevende Accorhotels Arena i Paris.

Den anden semifinale står mellem Kroatien og Norge. Den spilles fredag.

Frankrig førte hele vejen til slutfløjt efter en flyvende start.

De blå var foran 4-1, da holdet løb ind i en dobbelt udvisning og måtte spille med to mand i undertal.

At Frankrig alligevel vandt den efterfølgende periode med 2-1 og bragte sig på 6-2, sagde alt om de regerende mestres klasse. Afleveringerne til streg og fløje sad knivskarpt.

Et par minutter med koncentrationssvigt og fejl af stjernen Nikola Karabatic satte fut under slovenernes kontraløb, og de undertippede kom på 6-7. Også takket være Matevz Skok i målet.

Men i den anden ende stod Frankrigs Vincent Gérard endnu bedre, og da det begyndte at brænde en smule på, trådte han til.

Frankrig trak fra til 9-6 og gik siden til pausen foran 15-12. Også den franske kontramaskine var kommet i gang.

Eneste store minus for franskmændene var målløse Karabatic’ indsats. Han brændte sine to skud, lavede to afleveringsfejl og begik straffekast.

I anden halvleg kom Slovenien ud med vådt krudt i afslutningerne, og målmand Gerards redningsprocent steg til 43.

Også Karabatic kom bedre med, og med sit første mål i kampen bragte han Frankrig på 19-15. Han scorede senere to mere.

Sloveniens modstandskraft var ved at være nedbrudt, og ved 23-18 begyndte de franske tilskuere på lægterne at hoppe op og ned i jubeldans.

Det var ikke at tage glæderne for meget på forskud, for Slovenien kom derfra ikke tættere på end fire mål.

/ritzau/