Frankrig vil drøfte Syrien med FN-råd efter tyrkisk operation

Situationen i Syrien, hvor Tyrkiet har indledt en operation mod kurderne i Afrin-regionen, bør drøftes i FN's Sikkerhedsråd, mener Frankrigs udenrigsminister.

Jean-Yves Le Drian opfordrer derfor rådet til at afholde et hasteindkaldt møde om de "humanitære risici". Det meddeler han under et besøg i Algier.

- Frankrig er meget bekymret over situationen i Syrien, siger han.

- Derfor har vi indkaldt til et møde med Sikkerhedsrådet for at evaluere alle de humanitære risici, som er meget alvorlige.

Meldingen kommer, efter at tyrkiske styrker har indledt en operation mod den kurdiske YPG-milits i Syrien. Militsen støttes af USA.

Tyrkiets hær har både udført luftangreb og ifølge premierminister Binali Yildirim sendt styrker over grænsen til den kurdiskkontrollerede region i det nordlige Syrien.

Det er dog ikke kun den nye flanke i den syv år lange konflikt i Syrien, som bekymrer den franske udenrigsminister.

Han lægger også vægt på de titusinde syrere, som er fanget i oprørskontrollerede Østghouta uden for hovedstaden, Damaskus.

De bliver bombet dagligt af syriske regeringsstyrker.

Også de mange tusinde syrere, som er tvunget til at flygte fra kampene mellem regimet samt dets allierede og jihadister i provinsen Idlib, skal drøftes, mener ministeren.

Le Drian opfordrer til, at kampene bliver indstillet, og at humanitær hjælp kan nå frem til de nødstedte.

Flere end 340.000 personer er blevet dræbt i krigen i Syrien siden marts 2011.

Næsten halvdelen af den syriske befolkning er enten flygtet ud af landet eller internt fordrevne.

/ritzau/