Frankrig vil straffe piften efter piger med bøde

Et ny fransk lovforslag vil gøre det forbudt at pifte efter piger på gaden og forbyde tilråb, som kan opfattes som sexchikane, og overtrædelser af de nye regler skal kunne takseres med en bøde på stedet. Det siger Frankrigs ligestillingsminister.

Loven, der er udarbejdet under ledelse af den 34-årige minister Marlene Schiappa, som er feminist og en af præsident Emmanuel Macrons nære allierede, er rettet mod liderlig og aggressiv adfærd i det offentlige rum.

- Det er absolut nødvendigt med en lov på dette område, fordi gadechikane er ikke omfattet af lovgivningen, siger hun til radiostationen RTL om loven, der ventes at blive vedtaget næste år.

Lovforslaget har fået særlig opmærksomhed i forbindelse med den eskalerende skandale omkring Hollywoodproduceren Harvey Weinsteins påståede seksuelle overgreb på en række kvindelige skuespillere.

Hashtaget MeToo, som opfordrer kvinder til at fortælle om situationer, hvor de har været ude for chikane og overgreb, er blandt de ti hashtags, der trender mest i Frankrig.

Schiappa siger, at der er klare skillelinjer mellem chikane og flirt.

- Vi ved, hvornår vi når dette punkt, hvor vi føler os intimideret, usikre eller chikaneret på gaden, siger hun.

Hun nævner eksempler, hvor en mand invaderer en kvindes personlige rum ved at tale til hende i kun "10 eller 20 centimeters afstand - eller gå efter hende på gaden i længere tid og spørge efter hendes telefonnummer 17 gange."

Fem parlamentsmedlemmer har indledt et samarbejde med politi og kommunale instanser for at få udarbejdet nye regler og få defineret, hvilke typer chikane på gaden, der skal takseres med bøder.

- Bødernes størrelse er en del af diskussionerne, siger Schiappa.

Feministen Raphaelle Remy-Leleu fra Osez le Feminisme siger til AFP, at hun håber på ændringer af grundholdninger i den sociale tolerance.

- Men der forestår et stort arbejde, siger hun.

