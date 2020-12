Fransk fysik sender Danmark presset til mellemrunden

HERNING:Efter en suveræn indledning på EM blev vejen til semifinalerne tirsdag aften hel del længere og sværere for de danske håndboldkvinder, som blev slået af Frankrig i sidste kamp i det indledende gruppespil.

En skidt indledning på anden halvleg blev dyr for danskerne, som aldrig helt fik kontakt igen og tabte 20-23.

Det sender Frankrig til mellemrunden med fire point, som russerne også har med over. Danmark må nøjes med at få to point over og skal formentlig vinde alle tre kampe for at kunne håbe på en semifinaleplads.

Meget forventeligt var det to helt jævnbyrdige mandskaber med hver deres stærke og aggressive forsvar, der var kommet på banen.

Franskmændene stod langt fremme i banen og satte tacklingerne, mens danskerne i forsvaret havde en lavere, men ligeså effektiv, udgangsposition.

I begge ender skulle der virkelig slides for hver eneste scoring, og man skulle være indstillet på at tage imod nogle tæsk, hvis man ville igennem til et skud.

Godt midtvejs i første halvleg var stillingen 7-7. Det var helt tydeligt, at begge hold havde masser af friskhed og fysik, og at opgøret skulle afgøres på de små marginaler.

Frankrig havde inden kampen skiftet ud i truppen. Den 23-årige back Orlane Kanor, som til daglig er holdkammerat med Louise Burgaard i Metz, var klar efter rygproblemer.

Hun blev bragt i spil i løbet af halvlegen, og den 23-årige ekstremt eksplosive og atletiske back voldte danskerne en del besvær.

Til gengæld havde danskerne nogenlunde styr på resten af franskmændene.

Især på straffekast var Frankrig i problemer. Skytterne havde overdreven respekt for muren Sandra Toft.

De to første skytter ramte slet ikke målet, og da rutinerede Alexandre Lacrabere skulle prøve for anden gang, plukkede Toft den som den største selvfølge.

Desværre brændte Danmark selv to ud af tre forsøg på straffe i modsatte ende. Blandt andre Kristina Jørgensen i første halvlegs sidste sekund. Det gav fransk pauseføring på 12-11.

I begyndelsen af anden halvleg lavede danskerne flere tekniske fejl, som Frankrig udnyttede til at gå i front med tre mål. En udvisning til Line Haugsted hjalp heller ikke.

Løsningerne til at dirke det aggressive franske forsvar op var forsvundet. Måske i takt med at kræfterne også var blevet færre.

Da Lacrabere på sit tredje og Frankrigs fjerde straffekast endelig lykkedes med at passere Toft til 18-13-føring, var det som om, hullet blev for stort til at bevare troen på sejr for danskerne.

Selv om Danmark egentlig fik lukket godt ned i defensiven, så manglede der krudt offensivt.

Jesper Jensen forsøgte at gå i syv mod seks i angrebet, men Danmark nåede kun inden for tre måls afstand. Løbet var kørt, og nu venter en ekstremt svær vej til semifinalerne.

I den tidlige kamp i gruppen vandt Montenegro med 26-25 over Slovenien og følger Danmark og Frankrig videre til mellemrunden - dog uden point på kontoen.

