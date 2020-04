Fransk præsident slår fast: Intet Tour de France i juli

PARIS:Over for det franske medie Le Progres slår Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fast, at årets Tour de France ikke kan køres i juli på grund af coronakrisen.

Det sker, efter at han i en tale til nationen kort forinden havde forlænget udgangsforbuddet i landet til 11. maj.

I den forbindelse fortalte han også, at man derefter ville indlede en gradvis åbning af skoler og institutioner, men slog fast, at begivenheder med mange mennesker fortsat vil være forbudt.

- De store festivaler og begivenheder med et stort publikum vil ikke kunne afholdes indtil tidligst i midten af juli, lød det fra Macron.

Efterfølgende gav han interview til Le Progres, hvor han bekræftede, at meldingen også betød, at Tour de France ikke kan køres i juli som planlagt.

Dermed skal det tre uger lange etapeløb udskydes, såfremt det skal afvikles i år.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har suspenderet alle cykelløb frem til 1. juni, hvilket har holdt liv i håbet om, at Touren kunne afvikles som planlagt fra 27. juni til 19. juli.

Men mandagens melding fra det franske statsoverhoved betyder altså, at Tour-boss Christian Prudhomme og resten af ASO (Tour-arrangøren, red.) godt kan begynde at kigge sig om efter nye datoer.

Tour de France var den sidste af sommerens helt store sportsbegivenheder, som endnu ikke var berørt af coronakrisen.

OL i Tokyo og EM i fodbold var allerede blevet rykket til 2021, mens årets Wimbledon i tennis i juni er blevet aflyst.

Tour de France er uden sammenligning det største og vigtigste løb på kalenderen økonomisk for både ryttere, hold og sponsorer.

Derfor er der mange, som har en stor interesse i, at Touren bliver afviklet i år, men det er også et gigantisk logistisk projekt at skulle ombooke hoteller til så mange hold og personale samt finde nye datoer i en i forvejen spoleret og kompakt kalender.

Den opgave skal ASO nu i gang med.

/ritzau/