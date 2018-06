Fransk udstyrs-nummer

BILER: Der er lagt op til et spændende efterår i firmaklassen, hvor Peugeot endelig er tilbage med en stor stationcar, som udfordrer de kendte i klassen på design, plads og ikke mindst avanceret udstyr.

Den franske bilproducent viser netop nu de første billeder af bilen med betegnelsen 508 SW og den får sin verdenspremiere på efterårets internationale biludstilling i Paris.

Peugeot-nyheden, der er en tand kortere og lavere end forgængeren, er skåret i samme skarpe snit og med et anstrøg af premium-klasse som den nye 508 fastback, der får dansk premiere først på efteråret.

Rammeløse døre

Ligesom den byder 508 SW på sportslige, rammeløse døre med fritstående ruder, mens adgangen til bagagerummet, der kan klare 530 liter, sker via en læssekant, som er lavere og bredere end i fastback-udgaven.

Der er adgang til bagagerummet via en praktisk bagagerumsklap, som kan betjenes elektrisk med en håndfri "sweep kick" sensor.

Funktionalitet er i det hele taget et nøgleord for den franske stationcar, og 508 SW er således udstyret med et 60/40 splitbagsæde med en magic flat funktion. Med et snuptag kan sæderne foldes sammen, så de danner et helt plant gulv, hvilket giver en total lastevolumen på 1780 liter.

Designet er skarpt med en lavtliggende hoftelinje, og der er opnået en perfekt balance mellem sporty elegance og funktionalitet med rummelig passagerplads og et generøst bagagerum.

Kæmpe handskerum

Fabrikken fremhæver også de mange opbevaringsrum. Det gælder bl. a. det enorme handskerum, hvor det er muligt at lægge to 1,5 liters vandflasker ind. Dertil kommer plads til en 1 liters vandflaske i hver dørside og to 0,5 liters vandflasker i opbevaringsrummene under armlænet.

Inden døre finder man ifølge fabrikken en kabine med loungeagtig stemning og med det såkaldte i-cockpit, og hvor en berøringsskærm på otte eller 10 tommer spiller sammen med en 12,3 tommer central skærm. Skærmene fungerer sammen med syv såkaldte "toggle" switches, som vi også kender det fra bl.a. 3008.

Nattesyn

Peugeot disker op med en række avancerede sikkerhedssystemer, hvoraf det mest markante er nødbremse med nattesyn, der også kan opfange fodgængere og cyklister i mørke og ved hastigheder på til 140 km/t.

Endvidere er der udvidet skiltegenkendelse, der for eksempel kan registrere skilte med stop eller adgang forbudt. Desuden byder sikkerhedspakken på en helt ny type adaptive baglygter, der selv indstiller lyset efter omgivelserne.

Af andre sikkerheds-features kan nævnes adaptiv cruisecontrol, systemet "Flank guard", der advarer, hvis der kommer trafik, når man åbner dørene samt et kamera, der registrerer 360 grader rundt, hvilket ikke mindst kan være nyttig ved bykørsel.

Fra udstyrsniveauet Allure Business er sæder, der er godkendt med AGR-stemplet, standard. Det betyder, at de er blåstemplet af tyske ryglæger. Det er sæder, som har fået anerkendelse for ergonomi og indstillingsmuligheder.

Den nye Peugeot 508 SW bliver produceret på fabrikken i Mulhouse og vil være certificeret med ”Origine France Garantie” stemplet.

Fem motortyper

Motorprogrammet omfatter fra starten to 1,6 liters Puretech-benzinmotorer på henholdsvis180 hk og 225 hk samt en 1,5 liters BlueHDI diesel på 130 hk og en 2,0 liters Blue HDI diesel med enten 160 hk eller 180 hk. Den mindste dieselmotor er den eneste motor med manuel gearkasse.

De andre har otte trins EAT automatgear, der kan koble motoren fra ved hastigheder mellem 25 km/t-130 km/t og på den måde spare brændstof.

I løbet af 2019 lanceres en plug-in hybrid med benzinmotor, der kan klare 50 km på ren strøm.

Den nye Peugeot 508 stationcar ventes først introduceret herhjemme i løbet af foråret, hvorfor danske priser eller beskatningsværdier endnu ikke kendes.