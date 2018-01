Franske familier sagsøger mejerigigant

Hundredvis af familier i Frankrig har lagt sag an mod mejerigiganten Lactalis, som bliver beskyldt for at have smittet deres børn med salmonella gennem modermælkserstatning.

Meddelelsen om sagsanlæggene kom efter, at den franske økonomiminister, Bruno Le Maire, havde pålagt Lactalis at tilbagekalde alle mælkeprodukter fra det mejeri, hvor der er blevet fundet salmonella.

- Jeg har lagt sag an, og flere hundrede andre familier i Frankrig har gjort det samme, siger lederen af en forening, der repræsenterer ofrene, Quentin Guillemain.

Han siger, at yderligere hundredvis af andre familier ventes at rejse sag i de kommende dage.

Indtil lørdag har mindst 35 børn fået salmonella af det inficerede mælkepulver i Frankrig. Der er desuden rapporteret om et tilfælde i Spanien og et muligt tilfælde i Grækenland.

Guillemain frygter, at myndighederne undervurderer antallet af ramte familier. Han henviser til det store antal af sagsanlæg.

Han vurderer, at snesevis af millioner af pakker mælkepulver kan være inficeret med salmonella. Produktet, som fremstilles på en fabrik i Craon i Frankrig, eksporteres til 66 lande.

Alle de 18 børn, som har været på sygehuset i Frankrig med salmonellaforgiftninger, er udskrevet og har det godt, oplyser myndighederne.

/ritzau/AFP