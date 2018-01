Franske kvinder forsvarer mænds ret til at lægge an på dem

I et åbent brev advarer omkring 100 kvindelige forfattere, kunstnere og akademikere fra Frankrig om, at MeToo-bevægelsen i nogle tilfælde har udviklet sig til puritanisme og en heksejagt på mænd.

Blandt brevets forfattere finder man blandt andet filmstjernen Catherine Deneuve. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I brevet erklærer kvinderne ifølge AFP, at mænd skal have lov til at "lægge an" på kvinder.

74-årige Catherine Deneuve har en flere årtier lang filmkarriere i Frankrig bag sig og betragtes som fransk films største femme fatale nogensinde.

I 2017 opstod MeToo-bevægelsen, hvor kvinder er trådt frem og har talt om sexchikane og seksuelle overgreb efter anklager mod filmproducent Harvey Weinstein.

Men ifølge kvinderne i brevet er nogle af de anklager, der bliver rejst i kølvandet på anklagerne mod Weinstein, i højere grad udtryk for en "heksejagt" på mænd og trussel mod den seksuelle frihed.

- Voldtægt er en forbrydelse, men at prøve og forføre nogen - selv om det er vedholdent og klodset - er ikke et machoangreb, skriver brevets forfattere ifølge AFP.

- Mænd er blevet summarisk straffet, tvunget til at forlade deres job, hvis de blot har rørt en eller andens knæ eller prøvet at stjæle et kys.

MeToo-bevægelsen benytter på sociale medier hashtagget (emne-markøren, red.) #MeToo. I Frankrig benyttes #Balancetonporc, der betyder "afslør din gris".

- Det, der begyndte som en frigørelse af kvinder, er i dag blevet det modsatte. Vi intimiderer mennesker til at tale "korrekt". Råber dem, der ikke makker ret, på plads, skriver brevets forfattere.

- Og de kvinder, der nægter at bøje sig (for den ny virkelighed, red.) bliver betragtet som medskyldige og forrædere.

Deneuve har tidligere luftet sin frustration over udviklingen af MeToo-bevægelsen i Frankrig og internationalt.

- Jeg mener ikke, at det er den rigtige måde at ændre tingene på. Det er overdrevet, sagde hun sidste år.

- Efter "afslør din gris", hvad skal vi så have? "Afslør din luder"? I stedet for at hjælpe kvinder hjælper denne rus for få slagtet disse "grise" den seksuelle friheds fjender.

