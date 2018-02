Franske medier: Prins Henrik fandt aldrig helt sin rolle

Store aviser i Frankrig har onsdag fyldig omtale af prins Henriks død, og blandt andre den konservative Le Figaro og den venstreorienterede Le Monde har lagt lange nekrologer ud på deres hjemmesider.

Det franske nyhedsbureau AFP, der bliver anvendt af medier over hele verden, skriver i overskriften i en nekrolog: "Henrik, Danmarks prins, som ønskede at blive konge".

- Med et jovialt ansigt og diskrete briller havde prinsen ry for at være en selskabelig levemand, som satte pris på god mad, poesi og vin, hedder det videre i nyhedsbureauets nekrolog.

AFP skriver videre, at prins Henrik havde temperament med "hyppige vredesudbrud og en flamboyant stil, som længe irriterede den danske befolkning, der lægger vægt på ydmyghed og diskretion".

Både AFP, Le Monde og Le Figaro omtaler prins Henrik som kontroversiel - blandt andet med henvisning til hans indvendinger mod titlen prinsgemal, som han fandt skæv, og hans modstand mod at blive begravet i Roskilde.

- Prins Henrik fandt aldrig helt sin rolle og talte ofte til medier om sin frustration, hvilket ikke gjorde ham mere populær i befolkningen, hedder det i Le Monde, som også nævner, at der blev gjort grin med prinsens franske accent.

Avisen nævner også, at det skabte overskrifter mange steder i verden, da prinsen i 2002 flygtede ned til sit slot i Sydfrankrig for at "reflektere over tilværelsen", fordi han ikke blev respekteret tilstrækkeligt i Danmark.

I den konservative avis Le Figaro har prinsens nekrolog overskriften: "Henrik af Danmark, den udskældte prins, som ville være konge".

- Siden 1. januar 2016 var Henrik tilbagetrukken fritaget for sine officielle forpligtelser, som han levede op til forskelligt - alt efter sit humør. Han virkede sommetider, som om han kedede sig kongeligt, men han blev tvær som et barn, når han ikke fik det på sin måde, hedder det i avisen, som blandt andet henviser til DR-korrespondent Stephanie Surrugues biografi.

/ritzau/