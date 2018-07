Franskmand er under luppen i Hobro

FODBOLD: I lørdagens testkamp mod Viborg FF fik den 23-årige franskmand Adrian Sahibeddine et indhop for Hobro IK. Det er ikke et navn, som giver genklang i hverken Nordjylland eller Danmark forud for kampen.

Kantspilleren kommer fra et ophold i Dijon, hvor han primært har spillet for klubbens andethold. Sahibeddine har dog fået minutter i den franske Ligue 1 i det indeværende år. Han fik sin debut på førsteholdet den 28. april.

- Offensivt er han en dygtig spiller. Han er hurtig og god med bolden. Men så er der selvfølgelig nogle organisatoriske ting defensivt, som han ikke kunne vide i kampen, fortæller Allan Kuhn.

Det er endnu ikke besluttet, hvor lang tid Sahibeddine har at vise sig frem i.

Til gengæld så man ikke mere til den tidligere AaB-angriber Rolf Toft eller midtbanespilleren Mathias Thrane, der har spillet for AaB og OB. De er vejet for lette og får ikke kontrakter efter prøveperioder i superligaklubben.