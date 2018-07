Fredag er kunsthåndværkerdag i Hurup

HURUP: Fredag eftermiddag og tidlig aften 6. juli afvikles i Hurup anden del ud af tre dele i projektet "Vi elsker Thy", som er et samarbejde mellem handelsstanden i Thisted, Hurup og Hanstholm, og som gennemføres med tilskud fra Thisted Kommune. Samarbejdet har også Thy Erhvervsforum og Thy Turistforening som eksterne samarbejdspartnere.

I Hurup er der 23 udstillere ved "Kunsthåndværk i Thy", heriblandt medlemmer af Kulturekspressen i Sydthy, som udstiller samlet, men også hver for sig, f.eks. designertøj fra Annelise Overgaard, Koldby, strikdesign fra Else Høgh Pedersen, Aagaard Tekstil, Refs, og billedkunst fra Andreas C. Rosmon, Thisted. Videre kommer Henny Asboe fra Billedskolen i Heltborg. Og dertil præsenterer møbelpolstrer Michael Larsen sit arbejde, der er tøj fra Slow Works, planter fra Grethe Frandsen, Den Grønne Gren Thy, foruden billedkunst fra bl.a. Anna Marie Sunesen, Kirsten Øhlenschlæger og Klara Espersen.

Det er første gang med en kunsthåndværkerfestivaldag i gågaden i Hurup, men der er interesse blandt både de handlende og udstillerne for, at det kan blive en tradition, siger projektleder Berith Holtebo, som tilføjer, at der naturligvis også er noget for børn. De kan få udfordret deres kreativitet i at male på natursten, eller de kan selv blive malet i ansigtet.

Foruden standene med kunst og kunsthåndværk bliver der lejlighed til at opleve thylandsk mad som is-oplevelser fra Mejerigården og en "Vi elsker Thy"-buffet på Hotel Thingaard med eksperimenterende gourmetindslag fra Nationalpark Thy. I gågaden kan man købe forfriskninger og øl fra Thisted Bryghus på stande hos Meny og Lions Club, ligesom Rema 1000 sælger kølige skiver vandmelon.

Kunsthåndværkerdagen i Hurup åbner med en velkomsttale ved borgmester Ulla Vestergaard (S).

Tredje og sidste led i rækken af handelsfremstød bliver "Hav dav" i Hanstholm-Centret fredag eftermiddag 17. august.