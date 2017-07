Fredag med farvedyp i Klitmøller

KLITMØLLER: - Vi har lyst til, at folk skal være med til at lege, for der er mange, der har været interesserede i processen omkring farvningen.

Benthe Boesen og Troels Schwarz fra Slow Works i Klitmøller syer og farver selv det tøj, de sælger i butikken, men fredag er det ikke kun dem der skal have hænderne i det blå-lilla vand. Her inviterer de forbipasserende til at prøve kræfter med farvning af tøj.

Rie Lindkvist ankommer med en pose i hånden. Hun har klippet en kanvas-hængekøje i stykker og foldet stykkerne på forskellige måder, for at prøve lykken i den dybblå indigo. Slow Works-parret modtager hende med et smil, og sammen gennemgår de processen stoffet skal igennem, før det til sidst har den distinkte blå farve, som kendetegner de fleste ting, der sælges i Slow Works-butikken.

- Det er en god måde at videreformidle filosofien og den slowness, vi står for, fortæller Benthe Boesen.

Parret har hen over sommeren haft workshops flere fredage, hvor børn og voksne kommer forbi for at dyppe deres medbragte tøj.