Fredagsfest er sikret

AALBORG: Fredags Fest er sikret i de kommende år. På et møde med de forskellige myndigheder og embedsmænd, har Skråen i hvert fald fået ja til at fortsætte de populære koncerter i Karo- linelund i mindst to-tre år mere.

- Det betyder utroligt meget for os - også fordi vi nu kan gå i gang med at booke de forskellige kunstnere og bands til næste sæson, fortæller daglig leder af Skråen Jørgen Nissen.

Han har tidligere efterlyst en klar udmelding i forhold til arrangementets fremtid - blandt andet fordi det har været usikkert, om den midlertidige tilladelse kunne forlænges på grund af ammoniak-depotet på den nærliggende Tulip-grund samt adgangen til brand- og flugtveje efter byggeriet af den ny børnehave. Men alt det ser ud til at være faldet på plads nu.

Tage hensyn til børnehave

- Det kræver en ny beredskabsplan, hvor det for eksempel kan være, at vi skal have lov til at låse lågen ind til børnehaven op. Men det lyder til at kunne løses, og det er vi selvfølgelig super glade for, siger Jørgen Nissen.

Han tilføjer, at Skråen naturligvis vil tage hensyn til børnehaven, når der sættes hegn op i forbindelse med Fredags Fest. For koncert- gæsterne skal helst ikke kunne ødelægge noget eller kunne trampe rundt på børnehavens areal.

- Samtidig fik vi også drøftet, hvad der eventuelt skal ske, når Østerå bliver åbnet. Så jeg føler faktisk, at der er taget højde for lidt af hvert i forhold til koncerternes fremtid, tilføjer Jørgen Nissen.

Tilladelse til op til 7000 gæster

Arrangementerne i byparken har også været i søge- lyset på grund af sikkerhedskrav grundet afstanden til Tulips ammoniakdepot. Men her er der nu lavet nye beregninger, som viser, at det ikke betyder så meget, som tidligere antaget. Så rent faktisk vil der nu blive kunne gives tilladelse til 7000 gæster pr. koncert mod de 5000, der har været maksimum hidtil.

- Det er ikke fordi vi vil satse på, at der kommer 7000 hver gang. Men nogle gange - for eksempel til denne sommers koncert med Gulddreng - kommer der så mange børn, at det godt kunne have været plads til flere, forklarer Jørgens Nissen.

Han roser den støtte og velvilje Skråen og Platform4 har mødt, efter de første gang stod frem og fortalte om problemerne med at få flere tilladelser til arrangementer i byparken.

- Da de sammen med pressen gik ind i sagen, gik det pludselig hurtigt, fortæller han.