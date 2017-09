Fredelige tiggere sendes i fængsel

DANMARK: Sommeren over er en stribe hjemløse blevet sendt i fængsel for at sidde foran eksempelvis supermarkeder og tigge.

Mindst 20 er blevet idømt to ugers ubetinget fængsel i henhold til den nye tiggerlov. Det viser et folketingssvar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Han er kaldt i samråd torsdag for at evaluere loven, som trådte i kraft 21. juni.

Det har vakt kritik, at flere tilsyneladende fredelige tiggere er sendt i fængsel, når de har siddet med en kop eller hat i hånden.

Loven var målrettet "utryghedsskabende" tiggeri, lød det, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede forslaget under afslutningsdebatten i maj.

- Det (er, red.) ikke en hvilken som helst dansk hjemløs, der stikker hånden frem, som principielt risikerer 14 dages ubetinget fængsel, men det er målrettet det, man kan kalde utryghedsskabende tiggeri, lød det fra Folketingets talerstol.

Det var Frank Jensen (S), Københavns overborgmester, som i slutningen af maj bad om hjælp til at håndtere de østeuropæiske tiggere, som boede i uhumske lejre, besørgede ved kirker og tiggede på gaderne.

Det førte til en betydelig skærpelse, da straffen tidligere var en uges betinget fængsel efter den første advarsel.

Forslaget blev hastebehandlet, vedtaget af blå blok og Socialdemokratiet, og kort efter begyndte politiet at anholde betlere, som tiggere hedder i straffelovens forstand.

En særlig ordning - fast track - blev indført for at sikre en hurtig gennemførelse af sager om tiggeri begået af personer uden fast bopæl i Danmark.

Ifølge kritikerne har loven ramt fredelige tiggere, selv om det var stik imod udmeldingerne fra en række politikere.

Læser man ned i loven, står der direkte, at tiggeri er strafbart, "uanset om tiggeriet i det konkrete tilfælde har skabt utryghed".

Da loven blev lanceret af Løkke, var Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kritisk.

- Jeg har været imod en lovændring, der ville betyde, at en dansk hjemløs, der stikker koppen eller hånden frem for at tjene en mønt til at kunne købe en kop kaffe, ville blive kriminaliseret, lød det.

Siden stemte hun og hendes parti for loven, som i langt overvejende grad har ramt udlændinge.

/ritzau/