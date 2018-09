Fredeligt forlig uden K i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: En ny svømmehal, der sætter nye standarder for, hvad en by af Aars størrelse kan tilbyde borgerne.

Det er det mest markante resultat af det forlig, som byrådets partier fredag indgik om næste års budget i Vesthimmerland.

Kommunen låner og garanterer for i alt 120 millioner af de 130 millioner kroner anlægget er sat til, og selv om der var varslet enighed om punktet på forhånd, var glæden stor ved at få det på skrift med støtte fra alle partier.

- Vi har først og fremmest fået lavet et godt og solidt budget, som giver mulighed for at opretholde vores serviceniveau. Dermed fortsætter vi stilen fra de seneste års budget-aftaler. En stil, som også byder på et stærkt anlægsprogram til glæde for hele Vesthimmerland, summerer borgmester Per Bach Laursen (V) resultatet op.

Udover svømmehallen bliver der også en større renovering af Aalestrup Skole, en SFO i Farsøs gamle posthus samt et par større arbejder i Løgstør Havn

Forhandlingerne ved budgetseminaret trak dog længe ud, blandt andet fordi Konservative prøvede at få et par mærkesager igennem. Da det ikke lykkedes, meldte partiet sig ud af de resterende forhandlinger.

- Vi synes ikke at vi bad om meget, vi er trods alt syv mandater. Men vi har taget til efterretning, at man hellere ville tilgodese forligspartierne, siger den konservative gruppeformand Henrik Dalgaard.