Frederik Andersen bliver anden dansker i All Star-brag

KØBENHAVN:Den danske målmand Frederik Andersen er som anden dansker udtaget til den prestigefulde All Star-weekend i NHL.

Den danske keeper fra Toronto Maple Leaf er valgt som en af målmændene fra Atlantic Division, fremgår det af NHL's hjemmeside.

Frans Nielsen var i 2017 den første dansker til at blive udtaget til showkampene, der spilles i løbet af en weekend med stor opmærksomhed til følge.

To målmænd bliver valgt fra hver af de fire divisioner, og alle spillerne i trupperne udtages efter en fanafstemning, og her blev der altså fundet plads til den danske målmand sammen med Tuukka Rask fra Boston Bruins.

Frederik Andersen skal dermed kæmpe med i All Star-weekenden mod de mest seværdige og bedste spillere fra de tre andre divisioner, som er Metropolitan Division, Central Division og Pasific Division.

I All Star-kampene spiller man 3-mod-3 for at få mange flere mål og afslutninger, og der er ti spillere i alt i trupperne på hvert hold.

Atlantic Division skal møde Metropolitan Division om en plads i finalen.

Der spilles i St. Louis i weekenden 24. og 25. januar.

