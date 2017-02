NEW YORK: Ishockeymålmanden Frederik Andersen havde svært ved at håndtere skytterne fra New York Islanders i en NHL-kamp mod danskerens klub, Toronto Maple Leafs, natten til tirsdag.

Efter 5-5 i ordinær spilletid sendte New York i den forlængede spilletid pucken forbi danskeren for sjette gang i kampen og snuppede dermed sejren på hjemmebane.

Statistisk var det ikke målmandens bedste dag. 34 skud skulle New York bruge på at lave de seks mål på Frederik Andersen, som dermed blev noteret for en redningsprocent på 82,4 i kampen.

Det er et stykke under danskerens vanlige niveau. I sine i alt 168 NHL-kampe har han stået med redningsprocent på gennemsnitligt 91,7.

Tre gange i løbet af kampen scorede New York efter en retur fra den danske målmand, og det irriterer Torontos cheftræner, Mike Babcock.

- Det er ikke godt nok, at vi giver dem tre tap-ins foran mål. Det skal vi have fikset i en fart, siger træneren til lokalavisen Toronto Sun.

Aviser mener at vide, at den danske målmand på baggrund af præstationen mod New York formentlig vil tage plads på bænken, når holdet allerede natten til onsdag skal på isen igen. Her er modstanderen Dallas Stars.

Trods nederlaget er der en smule at glæde sig over i Toronto-lejren. Man får et point for at tabe i overtid, og det point sender akkurat holdet ind i top-otte i den tætte østkonference.

De otte bedste hold kvalificerer sig til slutspillet. Frederik Andersens Toronto mangler at spille 31 kampe i grundspillet.

/ritzau/