Frederik Løchte og makker er færdige i Wimbledon

Frederik Løchte Nielsen missede torsdag muligheden for at spille sig i karrierens anden Wimbledon-finale.

Sammen med makkeren Joe Salisbury tabte han i semifinalen med 6-7, 6-3, 3-6, 4-6 til doubleparret Raven Klaasen og Michael Venus, der er seedet som nummer 13 i turneringen.

Løchte opnåede karrierens største triumf ved at gå hele vejen og vinde med briten Jonathan Marray i 2012. Men denne gang blev semifinalen altså endestationen.

I lørdagens finale møder vinderdoublen enten Mike Bryan/Jack Sock eller Dominic Inglot/Franko Škugor. Deres opgør var endnu ikke færdigspillet, da sidste bold var spillet i Løchte og Salisburys nederlag.

De to par fulgtes ad i første sæts begyndelse, der var præget af korte dueller og begrænset spænding om pointene. Mest højlydte var tilskuerne, da Frederik Løchte uheldigvis ramte sin makker i ryggen på en returnering.

Ved stillingen 3-3 åbnede sig en stor mulighed for Løchte og Salisbury, der fik fire breakbolde, men alle blev afværget af det newzealandsk-sydafrikanske par.

6-6 betød tiebreak. Dem havde Løchte og Salisbury vundet samtlige af i turneringen før torsdagens kamp. Den stime stoppede i første sæt.

Et frækt lob og et stærkt baghåndsslag af Løchte var ikke nok til at forhindre Klaasen og Venus i at vinde sættet på deres tredje sætbold.

Kampens første servegennembrud kom i andet sæt. Og på et godt tidspunkt for det dansk-britiske par. Løchte og Salisbury bragte sig på 3-1, da Løchte diskede op med en super baghånd.

Servegennembruddet blev afgørende i sættet, som Løchte og Salisbury tog på tredje sætbold.

Kun en enkelt breakbold var der i tredje sæt. Desværre for Løchte og Salisbury tilfaldt den modstanderparret, der kynisk bragte sig på 5-3 og efterfølgende servede sættet hjem.

Bagud 1-2 i sæt skulle det dansk-britiske par diske op med en sætsejr, men Klaasen og Venus viste igen klassen ved at udnytte den eneste breakbold til at bringe sig på 4-3.

Servegennembruddet blev igen afgørende, og Løchte måtte sammen med sin makker tage til takke med en plads i semifinalen.

/ritzau/