Frederiksens strammerkurs er blevet bemærket af vælgerne

Vælgerne har tilsyneladende noteret sig, at Socialdemokratiet de senere år er slået ind på en anden og skrappere kurs, når det gælder udlændingepolitikken.

I hvert fald viser en meningsmåling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, at der ikke er alt for stor afstand i opfattelsen af, hvor stram en udlændingepolitik Venstre og Socialdemokratiet fører.

På spørgsmålet om hvilken statsministerkandidat, der vil føre den strammeste udlændingepolitik efter et valg, hælder 40 procent af de adspurgte til Venstres leder, Lars Løkke Rasmussen.

Men 30 procent peger på Mette Frederiksen, og det er bemærkelsesværdigt, mener valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen.

- Tallene er et udtryk for, at Socialdemokratiet har flyttet sig enormt meget.

- Tænk på, at der formentlig ikke er mange borgerlige vælgere, der vil pege på Mette Frederiksen i sådan en meningsmåling.

- I det lys er 30 procent meget, og det viser, at der er rigtig mange vælgere, der nu opfatter Socialdemokratiet som et parti, der fører en markant strammere udlændingepolitik.

Og det er resultatet af et langt, sejt træk, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Socialdemokratiet har helt tilbage til Poul Nyrup Rasmussens formandstid haft store problemer med at finde sig selv i udlændingespørgsmålet.

- Men nu kan vælgerne formentlig se en retning, efter at Mette Frederiksen er kommet til og har strammet op.

- Hun har lagt afstand til Radikale og har fundet sammen med Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti.

Når hun alligevel har et stykke op til Løkke i målingen, hænger det ifølge Engell sammen med, at der formentlig er en del, der er skeptiske over for, om kursen også er den samme efter et valg.

- Der er nok nogen, der gerne vil se ord omsat til handling, før de tør tro på det. De spekulerer på, om Socialdemokratiet også vil fortsætte linjen, når de sidder ved magten takket være mandater fra rød blok, siger han.

Mette Frederiksen sagde i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat i slutningen af maj, at hun som statsminister efter valget vil føre en stram udlændingepolitik med Dansk Folkeparti og Venstre.

/ritzau/