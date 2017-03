AALBORG: Frederikshavn White Hawks’ direktør Henrik Andersen var tredjevælger, da der sent tirsdag aften skulle dannes kvartfinaler i Metal Ligaens slutspil. Efter at Aalborg og Odense havde været ved fadet, stod valget mellem SønderjyskE og Herning. Han valgte midtjyderne.

- Det har været uhyggeligt svært at lave en prioriteringsliste i år. Vi var meget i tvivl om, hvem vi skulle liste fra nummer et til fem. Men omvendt, så skal vi møde grundspillets nummer syv, som har haft en sæson, der har været op og ned. Det synes jeg, vi kan være godt tilfreds med som tredjevælger, siger Henrik Andersen.

Det er en blanding af statistik og fornemmelse, der har fået Frederikshavn til at pege på Herning.

- Vi har gjort det godt mod dem i sæsonen. Vi har hentet 12 ud af 15 mulige point, og har vundet alle tre kampe i Herning. Det giver en god følelse hos trænerteamet og hos spillerne. Det er også en af bevæggrundene for at vælge dem frem for SønderjyskE, siger direktøren.

- Men vi har dyb respekt for Herning, der igennem mange år har gjort det godt i playoff-kampene, uddyber Henrik Andersen, der ikke helt var tilfreds med spillernes indsats i tirsdagens afsluttende 1-0-nederlag til Aalborg Pirates.

- Nogle gange er der kampe, hvor det er stolpe ud. Jesper Wullf stod en kanonkamp, men jeg synes godt, man kunne se, at vi ikke havde så meget at spille for. Spillerne trak sig lidt for at undgå skader inden slutspillet. Så vi var der ikke helt. Det skal vi være i Herning på fredag, fastslår direktøren.