Frederikshavn bedst i Nordjylland til trafik

FREDERIKSHAVN: Rådet for Sikker Trafik har netop taget temperaturen på kommunernes og skolernes indsats med færdselsundervisning.

Frederikshavn Kommune indtager fjerdepladsen på landsplan og en førsteplads i Region Nordjylland

I Rådet for Sikker Trafik og TrygFondens årlige ’Kommunernes Trafiktest’ bliver kommunerne spurgt, hvor mange og hvilke indsatser man har i kommunen over for børn og unge. For eksempel om man har en trafikpolitik, prioriterer færdselsundervisningen på skolerne, samarbejder på tværs, afholder gå- og cyklistprøver for børn etc.

Frederikshavn regionsvinder

Kommunerne bliver dermed målt på, hvilke indsatser de har, som kan gøre børn fra 0-18 år mere sikre i trafikken. Kommunerne kan få fra 0 til 100 point alt efter, hvor mange og hvilke indsatser de har.

Frederikshavn Kommune scorede 87 ud af 100 mulige point for deres arbejde med færdselsundervisning til børn og unge, skolevejsanalyser og trafikpolitik på skolerne. Derfor får Frederikshavn Kommune tildelt en flot fjerdeplads på landsplan og kan desuden kalde sig regionsvinder 2018 i Region Nordjylland.

Fakta om trafiktesten

Dette års undersøgelse viser, at stadig flere kommuner gør en større og større indsats, så færre børn og unge kommer til skade på vejene.

Men undersøgelsen, der er gennemført i 97 af landets 98 kommuner, viser også, at der er stor forskel på, hvor mange kommuner der gennemfører færdselsundervisning, som eksempelvis gå- og cyklistprøver eller har foredrag med trafikofre ude på skolerne. Det er bekymrende, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

’Det er vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste ulykker sker på grund af vores adfærd i trafikken, og derfor er det vigtigt, at børn har gode trafikvaner, når de forlader skolen’, siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.