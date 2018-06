Frederikshavn kan blive Danmarks Friluftskommune

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Kommune er med i opløbet om at blive Danmarks Friluftskommune.

Friluftsrådet udpeger hvert år Danmarks Friluftskommune - en kommune, der gør en helt særlig indsats for friluftslivet. I år er temaet "Friluftsliv for børn og unge". Udover Frederikshavn er følgende kommuner med i opløbet: Nyborg, Sønderborg, Dragør, Viborg og Esbjerg.

I år er der særligt fokus på at skabe aktiviteter og tiltag for børn og unge, når den rette kommune skal vælges.

Møde med friluftslivet

- Det er vigtigt, at alle børn og unge kender naturen og de muligheder, der er for at udfolde sig. De skal have viden om, forståelse for og oplevelser med natur og friluftsliv. Friluftsliv er for børn og unge en mulighed for et aktivt liv, der øger sundhed og trivsel. Det introducerer børnene og de unge til foreningslivet og styrker deres læring og udvikling, samtidig med at de udvikler et forhold til naturen, siger Thomas Bach, der er formand for juryen og medlem af Friluftsrådets bestyrelse.

- Børn og unge skal simpelthen møde friluftslivet i alle de sammenhænge, de befinder sig i: I dagtilbud, skole, med familie, blandt venner, i medier og i fritidslivet, siger Thomas Bach.

Sparring med Friluftsrådet

Hvilken kommune er bedst til at inspirere børn og unge til friluftsliv og sikre, at de møder friluftslivet i deres dagligdag i både skole, institutioner, familie- og fritidsliv? Det er netop dette spørgsmål, som årets konkurrence skal belyse.

For at kunne være med, har kommunerne skullet indsende en ansøgning, hvor de beskriver de friluftsinitiativer, de har og vil udvikle for børn og unge.

Vinderen af Danmarks Friluftskommune 2018 modtager skilte til opsætning ved kommunegrænsen og sparring fra Friluftsrådet i forhold til markedsføring og events.

Sidste år var Danmarks Friluftskommune Silkeborg Kommune.

Danmarks Friluftskommune 2018 bliver kåret i begyndelsen af september.