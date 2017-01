Godt comeback var ikke nok for Vendsyssel

Nederlaget betyder, at Frederikshavn bliver på tredjepladsen i Metal Ligaen med 55 point efter 31 kampe. Det er et point mere end SønderjyskE på fjerdepladsen, mens der er otte point op til Odense på andenpladsen - fynboerne har dog spillet en kamp mere.

Godt midtvejs i perioden scorede Nicholas B. Jensen til 3-1 for hjemmeholdet, mens der ikke faldt yderligere scoringer i de sidste 20 minutter.

Specielt den erfarne landsholdsspiller Morten Green var i hopla for hjemmeholdet og kronede sin indsats med tre assists.

RUNGSTED: Efter tre sejre på stribe løb Frederikshavn White Hawks søndag aften ind i et nederlag, da Rungsted Seier Capital sejrede med 3-1 på hjemmebanen.

