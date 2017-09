Frederikshavn tæt på stærkt comeback

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks fik en mindre end god start på den nye sæson i Metal Ligaen, da de hjemme mod Esbjerg Energy måtte se sig slået med 3-4, efter de ellers havde hentet Esbjergs 1-3-føring i tredje periode.

Første periode stod dog i hjemmeholdets tegn. Kristian Jensen stod for kampens første afslutning allerede efter et halvt minut - det første af i alt 13 skud i første periode fra Høgene, mens Esbjerg kun fandt frem til to af slagsen. En del af forklaringen på overvægten af chancer skal ikke mindst findes i de tre overtalsperioder, Frederikshavn nød gavn af. Lige lidt hjalp det dog, da begge hold måtte gå til første periodepause uden at have scoret.

Anden periode startede mindre chancerigt, hvor begge hold lod sig nøje med en enkelt afslutning hver i løbet af de første fem minutter. Men i periodens niende minut tog fanden ved Esbjerg. Først var det Esben Nielsen, der fulgte op på Taylor Flemings assist og gjorde det til 0-1, inden Jeppe Vinther blot 40 sekunder senere gjorde det onde ved Frederikshavn-forsvaret og øgede til 0-2.

Kristoffer Lauridsen skød lidt spænding tilbage i opgøret, da han i det 35. minut satte reduceringen til 1-2 i rusen, men kort før anden periodepause punkterede Esbjergs Sune Hjulmand tilsyneladende igen den spænding, da han satte 1-3-målet ind.

Hjemmeholdet ville dog ikke give op, og tredje periode var blot et minut gammel, da Frederikshavn atter bragte spændingen tilbage med en reducering til 2-3 ved Mark Hurtubise, og blot fem minutter senere var det igen helt lige, da Simon Grønvaldt scorede Høgenes tredje mål.

Så var der spænding om, hvem der skulle smutte med sejren, men selvom Frederikshavn prøvede, så var det gæsterne fra Esbjerg, der endte med at score kampens sidste mål, da Michael Fine med under fem minutter igen gjorde det til 3-4.