HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold så ud til at være kommet ind i en god rytme mod slutningen af 2017, men det indtryk brast i lørdagens hjemmekamp mod Fredericia HK, der endte med et klart nederlag på 29-23. Kampen blev ikke bedre af en første halvleg, hvor holdet midtvejs løb ind i to score scoringspauser, så gæsterne kunne trække fra.

- Det var en gennemført pinlig indsats, hvor der ikke var en eneste af spillets facetter, hvor vi leverede varen. Og så kan man ikke vinde håndboldkampe, siger en meget utilfreds træner, Jacob Voldby.

- Det var et kollektivt sammenbrud, og det eneste positive jeg kan sige er, at det skete i en kamp mod Fredericia og ikke i en kamp mod et af de andre bundhold. Nu har vi en pokalkamp torsdag, hvor vi skal op på hesten igen, og så venter der end sand firepointskamp mod Rødovre i næste runde, siger han.

Ilda Kepic blev topscorer med seks mål for Vendsyssel Håndbold.