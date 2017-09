- Havnen bliver for alle

FREDERIKSHAVN: På søndag er der igen Åben Havn på Frederikshavn Havn, fra 10-13, hvor alle interesserede kan komme ned og følge havneudvidelsen på tætteste hold. Og komme helt ud på det nye nordlige molehoved, der ligger næsten 2 km ude i Kattegat.

Men det er ikke blot på søndag, hr. og fru Frederikshavn - og alle andre, der har lyst - får mulighed for at komme ud på den nye mole.

Foto: e-frame

Når havneudvidelsen er færdig til næste forår, bliver der offentlig adgang til den nye nordlige mole for gående, cyklende og kørestolsbrugere.

- Vi laver et parkeringsområde ved molens start, og ude på molen kigger vi på mulighederne for, at der bliver borde og bænke på platforme, hvor folk kan sætte sig og spise deres madpakke og nyde udsigten, siger havnedirektør Mikkel Seedorff-Sørensen. Der ser havneudvidelsen som en unik mulighed for at binde byen og havnen endnu tættere sammen.

Foto: Frederikshavn Havn

Frederikshavnernes havn

Det glæder borgmester Birgit Hansen:

- Frederikshavnerne har stor kærlighed til deres havn, så det er helt afgørende, at der bliver offentlig adgang, siger borgmester Birgit Hansen (S).

- Af sikkerhedsmæssige grunde skal vi have et ISPS-hegn. Det er et krav til international skibstrafik men også for at adskille offentlighedens adgang og de store kraner og maskiner, der bliver på havnen, siger Mikkel Seedorff-Sørensen.

Sammen med havnens bestyrelsesformand, Bo Uggerhøj, fremlagde havnedirektøren onsdag forretningsplanen for Etape 2 af havneudvidelsen for økonomiudvalget.

Foto: e-frame

Snart alt udsolgt

Byrådet skal på onsdag godkende igangsættelsen og yde en garanti på 350 mio. kr., og økonomiudvalget nikkede også ja til en udvidelse af kajkapaciteten, der betyder en udvidelse af havnens dybgang, som forventes at

Frederikshavn Havn har fået en konkret forespørgsel fra en virksomhed, der har behov for to gange 250 meter kajanlæg og 12.000 kvadratmeter baglandsareal. En investering på cirka 95 mio. kr.

- Siden vi i juni offentliggjorde planerne om etape 2, har vi mærket en endnu større interesse, og hvis alt det, vi har sat i gang, lykkes, er vi snart tæt på at kunne melde baglandsarealerne udsolgt, siger Mikkel Seedorff.