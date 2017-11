FREDERIKSHAVN: - Jeg er vant til at arbejde med ældre mennesker, så det bliver ikke noget problem.

det siger Kasper Lau, nyvalgt byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, der med sine 25 år bliver byrådets yngste.

Kasper Lau fik 405 personlige stemmer og overhalede tre af DF’s nuværende medlemmer indenom, og nu kommer han til at repræsentere DF sammen med Flemming Rasmussen.

- Jeg har haft en lidt anden og mere idealistisk og markant tilgang til det. Og så har jeg kørt på DF’s kernesager og koncentreret kræfterne om socialområdet og set tingene, som medarbejderne på gulvet ser dem, siger Kasper Lau, der er social- og sundhedsassistent.

- Jeg har kunnet bidrage med mine konkrete virkelighedserfaringer, og det tror jeg, mange har kunnet relatere til, siger Kasper Lau.

Han har tidligere arbejdet med unge sindslidende og var med til at stifte SIND for Unge, som indbragte ham kommunens frivillighedspris.

Kasper Lau håber på en plads i socialudvalget.

Carsten Sørensen (DF), der her studerer stemmetallene på valgaftenen i Arena Nord, kom ikke ind. Foto: Kim Dahl Hansen

Tre DF’ere røg ud

Ud af byrådet røg DF’s Carsten Sørensen, Lars Oldager og Karsten Drastrup.

43-årige Carsten Sørensen har været med i to perioder. For fire år siden fik han 938 personlige stemmer og var nr. 5 på listen over personlige stemmetal. I år måtte han nøjes med 208 stemmer.

- Det har været meget lærerigt at sidde i byrådet. Jeg er selvfølgelig skuffet, men sådan er de demokratiske spilleregler. Vi bliver ramt af landstendensen, og så har Nye Borgerlige taget nogle af vores stemmer, siger Carsten Sørensen, der arbejder i Center for Teknik og Miljø.

Han er stadig næstformand i DF Frederikshavn og har ikke tænkt sig at opgive det politiske arbejde.