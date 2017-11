- Og så er jeg blevet bedstefar

DYBVAD: Umiddelbart tænker man, at det her er en nedtur af de helt store.

Lars Møller fra Venstre var for nogle år siden borgmester i Frederikshavn Kommune og klippede alle de røde snore over, mens han vandrede kækt af de bonede gulve.

I den seneste byrådsperiode var Lars Møller formand for teknisk udvalg, tirsdag aften røg han helt ud af det politiske arbejde, og onsdag formiddag gik han rundt på sin minkfarm ved Dybvad.

Livet går videre

- Livet går jo videre, siger Lars Møller med et smil.

- Men først og fremmest vil jeg sige tillykke til Birgit (Hansen, red). For det var da virkelig fantastisk. Men jeg havde lugtet lunten, for prognoserne sagde, at Birgit ville få mange stemmer.

- Jeg ville da have været glad, hvis jeg var blevet valgt ind. Men under alle omstændigheder ville det have været min sidste periode, siger Lars Møller, der fylder 60 år til januar.

- Jeg er jo blevet mødt med det der, at jeg ikke er synlig nok. Men jeg har min måde at arbejde på som politiker. Og hvis ikke det er nok, kommer der jo andre gode folk ind i byrådet, siger Lars Møller.

Han gør opmærksom på, at der i Venstre har været enighed om, at man ville samarbejde med de andre partier og undgå "fnidder".

Men dén strategi har samtidig medført, at Venstre stort set har været usynlig.

Det har omkostninger

- Det har nogle omkostninger, når man gerne vil have indflydelse. Men at omkostningerne skulle blive så store, havde jeg dog ikke forestillet mig, siger Lars Møller, der gerne erkender, at Venstre er blevet klandret for, at partiet ikke er markant nok.

- Men det er jo fordi, at når vi politikere fra forskellige partier sidder og bliver enige om nogle ting til fordel for Frederikshavn Kommune, så er det jo borgmesteren, der går ud til offentligheden og leverer varen. Sådan er det!

Lars Møller vil helst ikke kloge sig på, hvordan Venstre skal gebærde sig i fremtiden.

- Jeg har haft min tid. Nu er der nogle andre ting, der kommer til at fylde i mit liv. Jeg er landmand, og så blev jeg bedstefar for et år siden, siger Lars Møller.

Med et smil.