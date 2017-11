FREDERIKSHAVN: Vi har tit gymnasieelever som vikarer i skolen. Vi lærer jo aldrig en skid. Hvordan kan I være det bekendt?

Sådan lød det bramfrit og lige ud af posen fra en af de unge folkeskoleelever, der fredag var samlet til Ungdomsskolens Ungevalg 2017 i Arena Nord.

Her fik kommunens ældste skoleelever mulighed for at møde kandidater fra alle 10 partier, der stiller op til kommunalvalget i Frederikshavn Kommune - og de unge gik lige til stålet.

- Hvorfor svarer I ikke på de mails, vi sender til jer, ville en vide. Og hvad har I tænkt jer at gøre ved den stigende politikerlede?

Eller hvad med os, der bor i Skagen? Hvorfor skal vi betale 4.000 kroner om året i transport til en ungdomsuddannelse i Frederikshavn?

De unge stemmer blåt. Venstre vandt Ungevalget, hvor stemmetallene så helt anderledes ud end ved de voksne seneste valg.

Badehotel på Grenen

Formålet med Ungevalg 2017 er at udvikle de unges interesse for samfundsdebatten og forståelsen for demokratiets vilkår, og bedømt på spørgelysten og engagementet, er der håb forude. Og lytter politikerne til de unge her, skal den politiske kurs justeres adskillige steder.

En hurtig afstemning viste for eksempel et stort flertal for et badehotel på Grenen, som De Konservatives unge håb, Thomas Jensen, går til valg på.

1240 elever fra kommunens skoler deltog fredag i Ungevalg 2017 i Arena Nord, og de klagede bl.a. over busforbindelserne, der ikke passer med, hvornår de skal møde i skole.

En fattig kommune

Og retfærdigvis skal det med, at paneldeltagerne ikke forfaldt til at dele valgflæsk ud i øst og vest.

- Det er et stort problem med uprofessionelle undervisere i skolerne. Det er alt for vigtig en opgave til, at vi overlader det til ikke uddannede, sagde Mark Jewkes, Alternativet.

- Vi er en fattig kommune, og det er vores skyld, at lærerne bliver stressede og syge. Men vi har altså sparet 34 millioner på skoleområdet de sidste fire år, sagde Christina Lykke Eriksen, der er som formand for børne- og ungdomsudvalget måtte tage imod en del kritik.

Foto: Lars Pauli

Ingen hjælp til transport

Skoleeleverne fik ingen løfter om hjælp til transport til ungdomsuddannelserne.

- Vi lover at gøre noget ved det, hver gang der er valg, men det er simpelthen for dyrt for kommunen, sagde Anders Brandt Sørensen (S), og Anders Broholm (V) mente, at det må være en opgave for Folketinget at sikre lige vilkår til ungdomsuddannelserne.

På flere skoler oplever de problemer med at integrere flygtninge og indvandrere.

Birthe Rugholm, Nye Borgerlige, mente at det må være den enkelte flygtningefamilies ansvar og ikke en opgave for det offentlige og undskyldte, at hendes generation har ført en uansvarlig flygtningepolitik.

Foto: Lars Pauli

Forsøgskaniner, nej tak!

Hvorfor skal vi hele tiden være forsøgskaniner for jeres reformer i folkeskolen, lød et af spørgsmålene, og Christina Lykke Eriksen kunne hive en dugfrisk nyhed frem fra B&U’s møde aftenen før: Udvalget har besluttet, at ledelserne på de enkelte skoler skal skrue ned for den målstyrede undervisning og såkaldte læringsplatforme, der har hærget folkeskolerne og tyranniseret lærerne med regelrytteri - så der er håb for de unge forsøgskaniner i skolerne, der aldrig lærer en skid ....

Foto: Lars Pauli