10 år med udbetaling af milliarder i velfærdsydelser

FREDERIKSHAVN:Korrekt, punktlig og ensartet udbetaling af velfærdsydelser til borgerne. Det var opgaven, da Udbetaling Danmark blev etableret i 2012. Og så var der lige en ekstra opgave – der skulle spares 300 mio. kr. årligt på administrationen, der hidtil var udført af kommunerne.

Var der skepsis i starten, er den fuldstændig fordampet, for Udbetaling Danmark, der er en del af ATP, har løst opgaven så effektivt, at den årlige besparelse på administrationen af de mange velfærdsordninger er nået op på 700 mio. kr., penge som kommunerne kan bruge på andre opgaver.

Der var derfor rosende ord i luften, da Udebtaling Danmark mandag fejrede 10-års jubilæet med de 280 ansatte på Center Frederikshavn, der har til huse i den tidligere toldbygning. Roser fra centerdirektør Christian Nielsen til medarbejderne for deres store engagement. Roser fra adm. direktør i ATP Martin Præstegaard ligeledes til medarbejderne, for det er helt og aldeles deres fortjeneste, at opgaven bliver løst så flot. Også roser fra Frederikshavns borgmester til Udbetaling Danmark både for at spare på kommunens administrationsudgifter og for at oprette og drive en så stor arbejdsplads i kommunen.

Borgmester Birgit S. Hansen holdt en slagfærdig tale til de 280 medarbejdere i Udbetaling Danmark Center Frederikshavn. Foto: Hans Sejlund

- Vi er meget glade for, at I er her. Vi havde store forventninger, da I kom, for vi var i underskud med administrative arbejdspladser. Det er vendt. Udbetaling Danmark er en succeshistorie, og I nyder stor respekt i det politiske Danmark for jeres effektivitet. Jeg tænker såmænd snart vi får hele statsadministrationen til Frederikshavn så effektive, som I er, sagde borgmester Birgit S. Hansen med et smil, da hun takkede medarbejderne for deres indsats og Udbetaling Danmark for at spille en aktiv rolle som en af kommunens store virksomheder.

Udbetaling Danmark har centre i hver af de fem regioner, som løser opgaverne på tværs. To ud af hver tre velfærdskroner bliver administreret af Udbetaling Danmark, der totalt i 2021 udbetalte 241 mia. kr. til 2,4 mia. borgere. Korrekt, punktligt og ensartet i hele landet.

Adm. direktør Martin Præstegaard sagde i sin tale, at Udbetaling Danmark er med borgerne hele livet, for man udbetaler mange forskellige ydelser, lige fra barselsdagpenge til begravelseshjælp.

Centret i Frederikshavn har ansvaret for udbetaling af boligstøtte i hele landet, der løber op i 16 mia. kr. årligt.