10-årig dreng bortført fra have: Politiet ekstra til stede og søger vidner

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Politi efterforsker intenst i en sag, hvor en 10-årig i søndag eftermiddag, kortvarigt blev bortført af en ukendt mand fra sit hjem på Pallesvej i Frederikshavn.

Det lykkedes drenge at slippe fri og vendte kort tid efter uskadt hjem.

- Men det har været en voldsom oplevelse for drengen. Vi tager den her sag meget alvorligt, og derfor foretager vi forhøringer i området, sporsikring og en række andre tekniske undersøgelser, der skal bidrage til at belyse forløbet før, under og efter, siger lederen af efterforskningen vicepolitiinspektør Frank Olsen i en pressemeddelelse.

Som følge af episoden vil politiet være ekstra til stede i området i løbet af mandagen.

- Vi kommer til at være synligt til stede deroppe hele dagen, og har man oplysninger i sagen, så kan man som borger i området rette henvendelser til vores betjente på gaden eller ringe til os på 114,” siger Frank Olsen.

Den kortvarige bortførelse fandt sted søndag omkring klokken 15.45. Politiets undersøgelser har vist, at drengen af den ukendte mand blev løftet ud af haven – altså mens det stadig være lyst – hvorefter den ukendte mand bar drengen op til den nærliggende Søndergade.

Der satte manden drengen ned, men holdt fast i hans hætte, mens de gik over Søndergade, vest ad Smedevej, syd ad Solsikkevej, over Gærumvej og syd ad Solsikkevej, hvor den munder ud Møllehus Alle.

En strækning på cirka 800 meter. Her mødte de to andre mænd, og her slap manden sit tag i drengens hætte – som så kunne løbe uskadt hjem.

Politiet har et signalement af manden, der bortførte drengen fra haven:

15-20 år, ca. 175 cm høj, mørk i huden, brune øjne, sort jakke, blå cowboybukser, mundbind og talte dårligt, men forståeligt dansk.

Ifølge politiets oplysninger var de to mænd, han mødtes med, lidt ældre ud og var lyse i huden.

- Dem vil vi meget gerne høre fra, da deres forklaring kan være vigtig for at belyse sagen, siger Frank Olsen og understreger, at politiet også gerne hører fra andre vidner, der måtte have set noget.

Vicepolitiinspektøren henleder især opmærksomheden på den rute som drengen og manden tog.

- Det skete, mens det stadig var lyst, så der kan være nogen, der har set episoden, siger Frank Olsen.

Nordjyllands Politi er lige nu i gang med en efterforskningen af sagen, der skal klarlægge de nærmere omstændigheder. Derfor kan politiet ikke udtale sig om motiv til handlingen.

Alle med oplysninger i sagen kan ringe til politiet på telefon 114.