100-årig skole ikke bygget til nutidens krav

FREDERIKSHAVN: Bangsbostrand Skole, der fyldte 100 år i 2016, er ikke bygget til at rumme aldersintegrerede klasser og rullende skolestart, der blev indført samtidig med den nye skolestruktur under Bæredygtigt Børneområde.

Kritikken er hård i den evaluering, der er gennemført, og børne- og ungdomsudvalget (B&U) har derfor bedt forvaltningen undersøge, hvad der kan gøres for at bringe de bygningsmæssige forhold på omgangshøjde med nutiden.

Hård kritik

60 procent af forældrene på Bangsbostrand Skole udtrykker i evalueringen, at de anser de indendørs faciliteter som ringe eller mindre gode. Der er alt for lidt garderobeplads, alt for små klasselokaler, alt for rodet og beskidt og få og uhensigtsmæssige toiletter, lyder kritikken.

Strukturen med mange skift, forskellige farvehold og mange forskellige voksne omkring børnene får også en hård medfart.

- Alt for meget kaos, alt for tunge tasker på grund af de mange skift, ønske om mere information og kommunikation, lange dage og en SFO uden egentlig aktivitet, forvirrende stor lektiebyrde og manglende fokus på børnenes trivsel i en urimelig spareøvelse og en mærkværdig struktur med rullende indskoling og almindelig skole fra 3. klasse, hedder det i nogle af de mange kritikpunkter fra forældrenes evaluering.

- Distrikterne for store

Skolebestyrelsen opfordrer politikerne til at genoverveje, om strukturen er den rette:

- Det er vores opfattelse, at de nuværende skoledistrikter er blevet for store. Der er for stor forskel på skoleafdelingerne inden for det enkelte skoledistrikt, og vi oplever at skolen er blevet mere fjern for forældrene. Med distrikterne er skolebestyrelserne blevet for store, hvilket gør bestyrelsesarbejdet tungt og ineffektivt. Bestyrelserne bør være mindre, og hvis de skal være en reel medspiller for skoleledelsen, skal de gøres mere kompetente og tildeles reel kompetence, skriver skolebestyrelsen i Skoledistrikt Vest, der udover Bangsbostrand Skoleafdeling omfatter Gærum og Ravnshøj.

Nyt udvalg efter nytår

Udvalgsformand Christina Lykke Eriksen siger, at der bliver lyttet til kritikken og løbende igangsat initiativer for at udbedre forholdene.

Evalueringen stritter i mange retninger, og der ér stor forskel fra skole til skole. Bangsbostrand Skole er udfordret, og nu må vi have et overblik over, hvad der kan gøres og hvad det koster.

Evalueringen af Bæredygtigt Børneområde bliver afsluttet i foråret 2018, så det bliver op til det nye B&U-udvalg at afgøre, hvilke konsekvenser kritikken skal have.