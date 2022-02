Klassekammerater tilbudt psykologhjælp efter ulykke i svømmehal

Artiklen er opdateret kl. 16.30, efter politiet lørdag oplyser, at drengen er afgået ved døden.

FREDERIKSHAVN:En 11-årig dreng er fortsat i kritisk tilstand efter en drukneulykke i Frederikshavn Svømmehal fredag aften.

Ifølge en pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune var den 11-årige på tur i svømmehallen sammen med en del klassekammerater.

- Da der var mange besøgende i svømmehallen denne aften tilbyder Frederikshavn Kommune gæster, der har brug for at tale oplevelsen igennem, at kontakte kommunen, som vil formidle krisepsykolog-hjælp, lyder det i pressemeddelelsen.

- Da drengen var en del af en skoleklasse, der var på tur, samler Frederikshavn Kommune allerede søndag klassen og forældre for at sørge for, at der bliver samlet op og taget hånd om eleverne. Dog kan klassekammerater, eller andre, der var til stede i svømmehallen fredag aften, allerede nu få formidlet kontakt til en krisepsykolog, hvis man har brug for at få bearbejdet oplevelsen, oplyser Frederikshavn Kommune i pressemeddelelsen.

Alarmopkaldet kom klokken 19.38, og ikke mange minutter senere er paramedicinere fremme.

- Der blev ydet førstehjælp på stedet af livreddere. Drengen blev herefter kørt til Aalborg Universitetshospital. Alt tyder på at retningslinjer og procedurer er blevet fulgt. De nærmere omstændigheder undersøges nu af Nordjyllands Politi og Frederikshavn Kommune, lyder det i pressemeddelelsen.

Frederikshavn Svømmehal vil være lukket lørdag, men genåbner søndag.