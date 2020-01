12-årig pige kørt ihjel på vej i skole: 50-årig kørte med narko i blodet

HJØRRING:En 50-årig mand havde både spor efter pot og amfetamin i blodet, da han om morgenen 11. november kørte i sin varebil på Brøndenvej på vej til arbejde i Østervrå.

Omkring klokken 07.25 endte den kombination tragisk, da han ramte en 12-årig pige, der kørte på et el-løbehjul på vej i skole.

Pigen blev ramt bagfra, og pigen blev så hårdt kvæstet ved den voldsomme påkørsel, at hun blev erklæret død kl. 08.54 på sygehuset.

Tirsdag blev den 50-årige mand idømt et år og fire måneders fængsel for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

- Jeg så hende slet ikke

Den 50-årige erkendte sig skyldig i Retten i Hjørring. Det var en knust mand, der sagte og nærmest afmægtig svarede på anklagerens spørgsmål under retssagen.

Manden forklarede, at han var på vej til Østervrå efter at have holdt pause på arbejde. Han kørte sin normale rute, som han altid gør, og han forklarede også, at han havde mødt den 12-årige pige mange gange før på ruten.

Men denne grå novembermorgen, så han hende ikke.

- Der kom en modkørende, og lige efter den passerede mig, hørte jeg et knald. Jeg troede, jeg havde ramte et rådyr. Så jeg bakkede og stod ud, og så lå der en lille pige der, forklarede den 50-årige.

- Jeg så hende slet ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke så hende. Måske var jeg for fokuseret på den modkørende bil.

Forstår ikke spor af amfetamin

Efter ulykken ringede manden selv til 112.

- Jeg blev bedt om at undersøge, om hun (den 12-årige pige, red) trak vejret. Men jeg kunne ikke mærke noget, forklarede den 50-årige.

Umiddelbart efter kom der en kvinde og en mand til stedet, som overtog samtalen med alarmcentralen.

Da politiet kom, blev den 50-årige testet for narko, og den slog altså ud for både cannabis og amfetamin. En efterfølgende blodprøve viste, at manden havde begge stoffer i blodet over bagatelgrænsen.

I retten erkendte den 50-årige, at han lørdag aften - altså halvandet døgn før ulykken - havde røget pot, og at det kunne forklare, at narkotesten var positiv for THC.

Men han afviste at have taget amfetamin.

- Jeg ved ikke, hvordan det kan være, at blodprøven slog ud på amfetamin. Jeg kan ikke sige, hvordan det er kommet, sagde den 50-årige.

Voldsom påkørsel

Bilinspektøren, der efterfølgende undersøgte ulykken, vidnede også i retten.

Han forklarede, at der umiddelbart ikke havde været noget usædvanligt ved hverken den 50-åriges eller pigens kørsel.

Den 50-årige kørte ikke for stærkt, og han holdt sig i sin egen kørebane, og derudover havde der været gode oversigtsforhold på Brøndenvej, da ulykken skete, forklarede bilinspektøren.

Et andet vidne forklarede, at den 12-årige pige havde været let at få øje på, da hun både havde forlys og baglys tændt samt bar refleksvest.

Bilinspektørens rapport blev også læst op i retten, og den vidnede om en meget voldsom påkørsel.

Forruden på den 50-åriges varebil var knust, der var buler i højre side af køleren på varebilen, ligesom siden på varebilen også havde buler efter påkørslen.

Udover fængselsstraffen skal den 50-årige betale 75.000 kroner til hver af de efterladte forældre.

Den 50-årige modtog dommen.