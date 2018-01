12 års fængsel og forvaring for drab

HJØRRING/SKAGEN: 12 år i fængsel og forvaring for et brutalt drab på en 20-årig mand i en lejlighed i Skagen i januar sidste år.

Retten i Hjørring har mandag ved 12.30-tiden afsagt dom i drabssagen fra Skagen.

Den 20-årige Jonas Normann, den 28-årige Mikkel Kruse Fuglsang og den 29-årige Mark Dorf Gregersen blev alle idømt 12 års fængsel for drab. Den 42-årige John Diget er idømt forvaring på ubestemt tid.

Dermed lagde retten sig midt i mellem anklager og forsvarers påstande, der lød på henholdsvis 14 år og 10 års fængsel.

Kastede skylden på hinanden

De fire mænd er dømt for i forening at have dræbt den 20-årige ved blandt andet at have slået ham i hovedet med et bat, håndvægte og en krydsnøgle samt stukket knive og en saks i ryggen på ham.

Under hele retssagen har de nægtet sig skyldige og i stedet kastet skylden på hinanden. De fire dømte har også afgivet vidt forskellige forklaringer om, hvad der skete den dag, den 20-årige blev dræbt.

Årsagen til drabet skulle angiveligt have været en afstraffelse af den dræbte for at have givet den 20-årige tiltalte ketamin, som han blev syg af. Men afstraffelsen udviklede sig fatalt.

Retten fandt da også mændene skyldige med den formulering, at retten anså det for uafklaret, hvem af de fire mænd, der afgav de dræbende slag.

Alle de fire dømte ankede dommen til Landsretten med påstand om frifindelse.