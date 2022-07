12 millioner til at gøre Hærvejen mere synlig

NORDJYLLAND: De 15 kommuner - heriblandt Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, der står bag udviklingen af Hærvejens cykel- og vandreruter har høje ambitioner.

Den ikoniske og historiske rute skal nemlig tiltrække flere gæster fra ind- og udland samt skabe mere værdi for lokalsamfundene langs ruten.

En støtte på 12,1 millioner kroner fra Nordea-fonden til udvikling af ny visuel identitet er et væsentligt skridt til at indfri ruternes store potentiale.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

- Hærvejen har med sine over 1000 kilometer ruter og mange samarbejdspartnere og interessenter behov for at have et fælles udtryk, man kan stå sammen om. Med bevillingen er der mulighed for at få udviklet den store samlede visuelle identitet, lyder det.

Nye ikoner, mere digitalt og nye skilte og shelters

I den samlede udvikling er der tre hoveddele. Der skal udvikles en ny grafisk linje, så Hærvejen får nye ikoner og logoer, som yder rutens historiske betydning retfærdighed.

Dernæst skal der udvikles intuitive og tidssvarende digitale løsninger, som giver en god brugeroplevelse når man skal planlægge sin vandre- eller cykeltur på Hærvejen.

Sidst men ikke mindst skal alle de fysiske komponenter på ruten udvikles såsom skilte, shelters, bålhytte med mere, så der ikke er tvivl om det tydelige Hærvejspræg.

- Det er væsentligt, at der sikres et visuelt grundlag for en fælles stærk fortælling om Hærvejen, der skaber en klar og tydelig Hærvejsgenkendelighed på tværs af hele ruten og på Hærvejens digitale platforme, siger bestyrelsesformand i Udvikling Hærvejen, Per Bach Laursen.

Et vigtigt skridt

De 15 kommuner er gået sammen i foreningen Udvikling Hærvejen med en fælles ambition om at udvikle Hærvejen til en cykel- og vandrerute med international gennemslagskraft, til glæde for både borgere og gæster.

- Med den flotte bevilling fra Nordea-fonden får vi mulighed for at skabe en unik sammenhæng i den måde vi formidler og brander Hærvejen på. Jeg synes, at det er et vigtigt skridt i videreudviklingen af Hærvejen, at kommunerne i fællesskab med destinationsselskaber og aktører på ruterne får skabt et udtryk vi alle kan være fælles om. Et udtryk, der yder Hærvejens historie og kvalitet retfærdighed, og som vi alle kan være stolte af. Det drejer sig i sidste ende om at give Hærvejsbrugere en god oplevelse, fortæller Per Bach Laursen.

Processen om udviklingen af den visuelle identitet sættes i gang umiddelbart efter sommerferien og færdigudviklingen af alle de visuelle elementer forventes år 2024.