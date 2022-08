125 år på bagen - og har aldrig stået skarpere

FREDERIKSHAVN:En såkaldt snurrevodskutter.

Jo, skibet Alvilde er en unik og efterhånden sjælden art af sin slags. Søndag fylder det 125 år - og det har ikke været uden forhindringer undervejs.

Jævnlige renovationer og konstant pleje af træskroget, som skibet består af, har givet en gruppe af frivillige sved på panden siden 2006, da skibet ankom i Frederikshavn. Eller vendte retur, så at sige. For det var nemlig i Sæby på Nic. Olsens Værft i 1897, at Alvilde blev bygget. Altså 125 år siden.

Søndag markeres jubilæet på Pier 2 i Frederikshavn med start klokken 12.30, hvor Bådelauget Alvildes formand, Peter Giltoft, vil byde velkommen.

Her vil der blandt andet være mulighed for at se Alvilde-skibets nyindrettede kabys samt Bådelauget Alvildes klublokale. Det oplyser de på Facebook.