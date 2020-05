13 strande har fået et vigtigt badeflag: 10 af dem er helt nyt

FREDERIKSHAVN:13 strande i Frederikshavn Kommune har igen i år fået tildelt flag.

Friluftsrådet har tildelt Blå Flag til tre bynære strande, og ti strande kan for første gang hejse det nordiske Badepunkt flag.

Strandene i Frederikshavn Kommune har stor værdi for borgerne og for de cirka to millioner turister, der hvert år besøger Danmarks nordligste kystkommune.

I 2020 kan vi hejse Blå Flag på tre af kommunens strande i tilknytning til kommunens store byer, Frederikshavn, Skagen og Sæby.

De tre strande har karakter af facilitetsstrande med udbygget infrastruktur, særligt høje krav til miljøindsatser, naturformidling og livredning. Kommunens øvrige 10 strande er i år for første gang blevet til Badepunkter.

- Vi har skiftet til Badepunkt for at kunne lægge vægt på udvikling af faciliteter, der hvor det kræves, på de store Blå Flag strande. Og samtidig sætte vores naturlige strande lige så højt med et Badepunkt, som vi synes giver mere fleksible rammer. Specielt for turisterhvervet er de store naturlige strande af stor værdi, og så er Badepunkt et nordisk koncept, der genkendes af vores norske og svenske turister, siger Karsten Thomsen, formand for teknisk udvalg i Frederikshavn Kommune.

Badepunkt er nyt

De fleste kender Blå Flag som en ordning, der tildeles strande af høj kvalitet.

På Blå Flag-strande er fokus på høj badevandskvalitet, gode faciliteter, kørefri zoner (på kørestrande), ingen hunde og miljøformidlingsarrangementer. På Badepunkt-strande er der i stedet fokus på særlige friluftsmuligheder og kultur- eller naturoplevelser ved vandet. Og på rent badevand naturligvis.

Bedste badevandskvalitet

Badevandets kvalitet kategoriseres i tre kategorier: Tilfredsstillende, God og Udmærket.

Sidstnævnte angiver den bedste badevandskvalitet. Kategoriseringen beregnes på baggrund af de seneste fire års resultater. For at opnå Blå Flag eller Badepunkt skal man opnå kvaliteten Udmærket.

Der kan derfor ikke tildeles Badepunkt til Jerup Strand i år, da stranden har kategorien Tilfredsstillende.

Tiltag ved Jerup Strand 2020:

Der opsættes et digitalt varslingsskilt på stranden, som med røde lamper angiver, når badning ved stranden midlertidigt frarådes. Lamperne styres af regnvandsmåler ved Jerup Å.

Skilt der anbefaler badning på ydersiden af sandrevle, der lejlighedsvis dannes ud for stranden

Øget prøvetagningsfrekvens af badevandet, så vandkvaliteten kan følges tæt

Udtagning af prøver i nærliggende vandløb, der kan påvirke vandkvaliteten i badevandet, især ved nedbør med henblik på at opspore eventuelle kilder til påvirkning af badevandskvaliteten på stranden