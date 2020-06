14 klasser hjemsendt efter fodboldkamp med smittet elev

FREDERIKSHAVN:Tidligere har NORDJYSKE berettet, at en elev fra 7. klasse på Privatskolen i Frederikshavn var smittet med coronavirus.

Som følge af det er der nu 14 klasser på forskellige skoler i kommunen, der er sendt hjem.

Der er tale om et forsigtigshedsprincip, fortæller skolechef Anette Nedermark.

Syvendeklasseren spillede i lørdags fodboldkamp for Bangsbo Freja, og derfor har han været i nærkontakt med flere andre - på eget hold og modstanderholdet.

Det er således alle de spillere, der var involveret i kampen, som skal testes, og for at være på den sikre side har man fra Center for Skole valgt at sige, at alle klasser med elever, der var med i denne kamp, midlertidigt er hjemsendt. Og det drejer sig altså om 14 klasser fordelt på Bangsbostrand Skole, Frydenstrand Skole, Nordstjerneskolen, Dybvad Skole og Sæbygårdskolen.

- Vi går med livrem og seler, og for at stoppe de smittekæder, der potentielt kan være, siger Anette Nedermark.

Eleverne forventes at komme tilbage i skole, hvis de bliver testet negative.