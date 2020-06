15-årig bag rekord-løb for kræftsyge børn: - Der er brug for det

Da Alexander Nielsen var 13 år gammel, døde hans nære ven Frederik Kirshøj af kræft. De havde fulgt hinanden i dagpleje, børnehave og skole i hjembyen Elling.

Historien om Alexander og Frederik fortalte NORDJYSKE i marts:

Siden Frederiks død har Alexander følt et behov for at gøre noget mere end at vande blomsterne på sin vens gravsted. I år fandt Alexander en måde at gøre en stor forskel for børn med kræft og deres familier. Idéen opstod i skyggen af corona-krisen.

Alexander inviterede alle danskere til et indsamlingsløb uden start og slutning. Den 14. juni lagde deltagerne deres egen rute, men sagen var fælles, og de 50 kroner for startnummeret gik ubeskåret til Børnecancerfonden. Det var også op til deltagerne selv, om de ville løbe, gå, stå på rulleskøjter eller cykle. Og ’hjemmeløbet' ”Danmark for Børnecancerfonden” blev en stor succes. På et par måneder blev der solgt 1350 startnumre.

- Det er da vildt, at så mange mennesker har været ude at markere deres opbakning til børn med kræft i søndags, siger Alexander Nielsen.

Med salg af medaljer og t-shirts blev den samlede donation på 85.000 kroner til Børnecancerfonden, der som selvstændig fond er afhængig af donationer. Alexander er ikke i tvivl om, at pengene gør en forskel.

- Hjælpen fra Børnecancerfonden gjorde en stor forskel for min ven Frederik og hans familie. De var blandt andet på et rekreationsophold. Og for Frederik og jeg betød fondens særlige Supersnøre-perlekæde, at vi kunne snakke om sygdommen, siger Alexander.

Han har også oplevet behovet for forskning i ny og bedre behandling af børnekræft. Kammeraten Frederik Kirshøj blev ramt af bindevævskræft. Efter en lang behandling med kemoterapi måtte lægerne amputere Frederiks underarm. Desværre spredte kræften sig siden til lungerne og viste sig til sidst umulig at behandle. Frederik blev begravet to dage før Alexander og klassekammeraternes konfirmation, som det ellers havde været hans mål at deltage i. Frederiks sygdomsforløb er et eksempel på de senfølger, som halvdelen af børn med kræft lider under. Og hans død understreger det faktum, at kræft stadig er den medicinske sygdom, som flest børn over ét år dør af.

Arkivfoto: Henrik Bo

Alexanders løb slog de store

Corona-krisen har skudt gang i de virtuelle løb herhjemme. For en måned siden deltog over 31.000 danskere i Danmarks største virtuelle motionsløb "Danmark løber". Og andre velgørende organisationer nyder også godt af trenden. Danskerne har den seneste måned kunne købe startnumre til minimum syv virtuelle – og velgørende – løb. Den store tilslutning gør Alexanders løb til det største ind til videre – målt på antallet af deltagere. Noget af en præstation med drevne kræfter som Team Rynkeby, Dansk Cykelunion og de velgørende organisationer selv bag de andre løb.

Frederiks Kirshøjs forældre glæder sig også over den rekordstore opbakning til løbet.

- Jeg synes, det er et rigtigt smukt projekt. Det er rigtig mange penge, som nu går til, at børn fremover ikke skal forlade deres forældre alt for tidligt, siger Frederiks mor, Githe Kirshøj. Børnecancerfonden er også begejstret over Alexanders indsats for sagen.

- Det er fantastisk at opleve, at Alexander indsamlingsløb har fået så stor opbakning. Der er brug for det, siger Marianne Nielsen, direktør i Børnecancerfonden, der ellers har set mange andre indsamlingsaktiviteter blive aflyst på grund af forsamlingsforbuddet.