15-årig dreng fundet død: 32-årig mand anholdt - han nægter sig skyldig

Nordjyllands Politi oplyser, at de har anholdt en 32-årig mand i forbindelse med sagen.

Den anholdte blev fremstillet i grundlovsforhør søndag klokken 11.00 ved retten i Hjørring, hvor han er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 250 ved at have efterladt den 15-årige dreng i hjælpeløs tilstand.

- Det er en meget tragisk sag, som vi har efterforsket intenst, siden anmeldelsen indløb til os lørdag morgen kl. 08.08,” siger vicepolitiinspektør Sune Myrup i en pressemeddelelse, og han tilføjer, at politiets efterforskning har kunnet påvise, at der forud for dødstidspunktet har været kontakt mellem afdøde og den nu anholdte mand. En kontakt, som politiet af hensynet til efterforskningen, ikke på nuværende tidspunkt kan uddybe.

Den 32-årige ankom til retten på bagsædet af en blå VW Touran iført håndjern og en maske, for at beskytte de to medfølgende betjente mod eventuel corona-smitte.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til den 15-årige og den videre efterforskning. Inden dørlukningen kom det frem, at den 32-årige nægter sig skyldig.

Nordjyllands Politi var lørdag morgen og formiddag tilstærkt tilstede med både politifolk og hundepatruljer ved området omkring boldbanerne i Hørby, hvor den 15-årige dreng blev fundet død.

Herudover blev der efterforsket massivt på at kortlægge den 15-åriges færden op til dødsfaldet. Politiet har i den forbindelse foretaget afhøringer, forhør og en lang række tekniske undersøgelser.

NORDJYSKE følger sagen.