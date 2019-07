15-årig pige overfaldet på station: Slået i ansigtet

STRANDBY: En 32-årig mand skal onsdag over middag fremstilles i et grundlovsforhør sigtet for vold mod en blot 15-årig pige på Strandby Station.

Overfaldet skete kort før klokken 17.30 tirsdag eftermiddag. Her forsøgte den 32-årige at vriste en taske fra den 15-årige pige. Han slog blandt andet pigen i ansigtet, men pigen holdt fast i tasken, og den 32-årige stak af.

Manden, der er fra lokalområdet, blev efterfølgende anholdt af politiet.

- Ved anholdelsen blev han fundet i besiddelse af 48 gram hash og 1,9 gram amfetamin, og ved en efterfølgende ransagning på mandens bopæl fandt betjentene yderligere 219 gram hash, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Så udover forsøget på røveri mod pigen, bliver den 32-årige også sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg, forklarer politikommissæren.