15-årige døde på boldbane: Gennemgik mareridtslignende timer

HØRBY:Lørdag morgen 28. marts fandt en borger en 15-årig livløs dreng på boldbanerne i Hørby. Drengen blev kort tid efter erklæret død, og om aftenen blev en 32-årig mand anholdt og sigtet for at have efterladt drengen i hjælpeløs tilstand.

Det viste sig nemlig, at den 32-årig formentlig havde givet drengen euforiserende stoffer, inden han efterlod ham på boldbanerne.

Den 32-årig blev varetægtsfængslet i et lukket grundlovsforhør, og siden har politiet holdt kortene tæt til kroppen i den mystiske sag.

Nu er der rejst tiltale mod den 32-årige, og anklageskriftet afslører flere uhyggelige - og mystiske - omstændigheder omkring den 15-åriges død.

Tre timers brutal vold

For ifølge anklageskriftet gennemgik den 15-årig dreng nogle mareridtslignende timer, inden sin død.

Den 32-årige er tiltalt for at have udsat drengen for brutal vold over tre timer i løbet af lørdag nat.

Ifølge politiets opfattelse blev den 15-årige slået med blandt andet bælter og udsat for kvælning med et hundehalsbånd på to adresser i henholdsvis Ravnshøj og Hørby samt under transporten mellem adresserne.

Og det var i forbindelse med volden, at den 32-årige skulle have givet den 15-årige dreng stoffet MDMA, inden han omkring klokken 06.30 lagde drengen på boldbanerne i Hørby og kørte sin vej.

Den 15-årige blev fundet livløs klokken 08, og erklæret død klokken 08.32.

Ikke ansvarlig for drengens død

Da den 32-årig blev fremstillet i grundlovsforhør nægtede han sig skyldig.

Et af de helt store spørgsmål, som den kommende retssag skal forsøge at kaste lys over er, hvad der ledte op til volden og dødsfaldet samt hvad den præcise dødsårsag var.

Den 32-årige er tiltalt for grov vold, for at hensætte nogen i hjælpeløs tilstand og for besiddelse af narko - men altså ingen bestemmelser i straffeloven, der gør ham ansvarlig for drengens død.

Sagen er endnu ikke berammet i retten.