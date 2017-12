1500 kvm Lidl i Skagen

SKAGEN: Med sine 1500 kvadratmeter bliver det den største discountbutik i området, og planen er, at den åbner til foråret.

Det er Trigon der har hovedentreprisen, og mellem 25 og 35 håndværkere arbejder på projektet.

Torsdag til rejsegildet var deres festdag, som både Trigons administrerende direktør Karl Erik Slynge og Kristoffer Stimpel, der er Head of Real Estate i Lidl, lagde vægt på i deres taler.

Tilløbet til butikken har varet et par år, og har været gennem politikske udvalg og offentlige høringer. Planerne krævede nemlig en udvidelse af "Skagen bymidte", og dertil blev tagkonstruktionen på den nye butik rettet til, så det nu ligner fiskepakhusene på haven.

Nu er Skagen jo en by, der i den grad vokser om sommeren, men er mere stille om vinteren. Og med flere andre discountbutikker, hvad er det så Lidl kan tilbyde skagboer og gæster?

- Der bor jo 8.000 fast heroppe, som har et dagligt forbrug, og så er det klar, at om sommeren, der stiger indbyggertallet væsentligt. Og i begge perioder er det vores hensigt at tilbyde de handlende gode priser, og høj kvalitet, opsummerer Kristoffer Stimpel.