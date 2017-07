1500 tilskuere til Verdensballet i Skagen

SKAGEN: Verdensballetten fejrer i år sit 10 års jubilæum, og efter fem forestillinger i Danmark og Tyskland, var turen mandag aften kommet til Skagen, hvor det hele begyndte.

1500 tilskuere havde købt billet til forestillingen.

Balletdansere fra to af verdens mest berømte balletkompagnier, The Royal Ballet of London og Staatsballet Berlin, er med i forestillingen. På scenen bliver danserne akkompagneret af danske operasangere, og internationale musikere akkompagnerer danserne på scenen.

Forestillingen havde trukket flere prominente gæster til. Blandt andre var Statsminister Lars Løkke Rasmussen, racerkører Tom Kristense, og den tidligere franske premiereminister, Bernard Cazeneuve.