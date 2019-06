16-årig bilist forsøgte at stikke af fra politiet - fortsatte selvom dæk røg af

JERUP: Det endte helt galt for en 16-årig dreng, da han natten til mandag valgte at snuppe sin fars Audi A6 og køre en tur i den sammen med en jævnaldrende kammerat.

Vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi fortæller, at et vidne så drengen køre i bilen og ringede efter politiet, mens vidnet selv fulgte efter drengen. Derfor fandt politiet hurtigt frem til drengen og kunne sætte efter ham.

På et tidspunkt punkterede det ene hjul på Audi'en, men det fik ikke drengen til at standse.

- Efterhånden blev dækket skrællet af, og han fortsatte på fælgen et stykke. Men så forulykkede han, fortæller Bent Højgaard. Det skete ved Jerup nord for Frederikshavn.

Uheldet var ikke alvorligt, men ifølge vagtchefen forsøgte drengen endnu en gang at slippe væk fra politiet. Derfor måtte betjentene bruge patruljevognen til at køre ind i siden af Audi'en og på den måde forhindre drengen i at køre videre. Der skete ingen personskade ved uheldet eller politiets manøvre.

Både den 16-årige fører af bilen - som jo i sagens natur ikke har kørekort - og den 16-årige passager blev anholdt og taget med på stationen. Der blev taget blodprøve på føreren af bilen, som skal vise, om han var påvirket af alkohol. Drengene blev senere løsladt og overgivet til forældrene, ligesom de sociale myndigheder er blevet orienteret.